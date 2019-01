© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato in uscita del Torino, scrivendo che il difensore Bremer (21) ha ricevuto un'offerta dal Frosinone. Il ds granata Gianluca Petrachi valuterà nelle prossime ore la proposta ciociara, mentre Vanja Milinković-Savić (21) chiuderà in anticipo il prestito alla SPAL. L'estremo difensore rientrerà in Piemonte prima di una nuova chance: per lui c'è l'ipotesi Stella Rossa.