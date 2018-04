Torino, Burdisso: "Anni bellissimi a Milano, per noi grande opportunità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della gara contro l'Inter il difensore del Torino Nicolas Burdisso è intervenuto ai microfoni di Inter TV: "Oggi per noi è una grandissima opportunità, ma sappiamo che avremo di fronte una squadra forte. La difesa a tre? Bisogna adattarsi e dare il proprio contributo, il mister è stato molto chiaro. Stiamo bene, anche in attacco abbiamo qualità così come l'Inter. Può venir fuori una bella gara. Sul passato nerazzurro? Per me 5 anni intensi e bellissimi a Milano, ma al di là di tutto è sempre bello giocare contro l'Inter".