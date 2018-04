Torino, Burdisso: "Sarà comunque una bella partita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicolas Burdisso, difensore del Torino, è intervenuto prima del match contro l'Inter. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Il momento nero è alle spalle?

"Credo che sarà una bella prova, una possibilità per fare meglio. L’Inter sta facendo molto bene, ci serve un partita per dare di più".

Giocare contro l'Inter è una spinta in più?

"Giocare contro l’Inter è sempre bello. A parte questo dobbiamo puntare ai nostri obiettivi".

Icardi fa perdere il sonno anche ai difensori esperti come te?

"Più che altro a tutta la squadra. Si conosce in tutto il mondo, ma l’Inter si deve temere per come sta giocando. Sarà una bella partita".