Torino, c'è distanza con il Sassuolo per Ferrari: ballano 4 milioni di euro

vedi letture

Il Torino punta Gian Marco Ferrari. Il club granata è a caccia di pedine da affidare a Marco Giampaolo in vista del prossimo campionato e il difensore del Sassuolo è in cima alla lista del ds Vagnati. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, però i neroverdi non sono intenzionati a cedere il centrale a meno di un'offerta soddisfacente, ovvero 12 milioni. La distanza dunque sarebbe di circa quattro milioni di euro con i piemontesi che sarebbero arrivati a otto milioni per il giocatore.