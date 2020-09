Torino, c'è il rinnovo di Rincon: il General firma fino al 2022 con opzione per un altro anno

Tomas Rincon ed il Torino, avanti insieme. Come si legge sulle pagine di Tuttosport la trattativa per il rinnovo del centrocampista venezuelano è ormai arrivata ai dettagli. La fumata bianca è vicina: per il General è pronto un nuovo contratto fino al 2022 con opzione per un prolungamento ulteriore fino al 2023.