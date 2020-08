Torino, c'è l'accordo con Biglia. Il sogno continua comunque a essere Torreira

Dopo il colpo Linetty, il Torino prosegue la campagna acquisti puntando con decisione a un regista, espressa richiesta di Giampaolo per completare l'organico. Con Biglia c'è già un accordo di massima mentre c'è una trattativa per avviata per Fausto Vera dell'Argentinos Juniors. L'uno non esclude l'altro e potrebbero arrivare entrambi, anche se il sogno granata resta Torreira, il più difficile da raggiungere. A riportarlo è Il Corriere di Torino.