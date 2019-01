Forte pressing del Torino per Tolgay Arslan, centrocampista del Besiktas. Il club granata, scrive 'Tuttosport', ha presentato una prima offerta per un prestito con diritto di riscatto da cinque milioni di euro complessivi più due di bonus.

I rapporti tra le due società sono buoni e a favorire la trattativa c'è anche la presenza nel club di Istanbul di Adem Ljajic. Per l'attaccante serbo il riscatto obbligatorio fissato a 6.5 milioni di euro è distante una sola partita e il trasferimento a Torino di Arslan potrebbe di fatto annullare quasi del tutto il versamento di questa somma.