Torino, caccia a 10 gol extra Belotti: Choupo-Moting in cima alla lista

Il Torino pescherà in una rosa ristretta di nomi per arrivare a quei 10 gol stagionali che doveva garantire Simone Zaza senza però riuscirci. Choupo-Moting in scadenza col PSG resta più di un'idea, come del resto lo sono anche Cerri, attualmente in prestito alla SPAL dal Cagliari, e Pinamonti che pare essere destinato a un futuro lontano dal Genoa. La pista che porta a Petagna invece, sta diventando ogni giorno meno praticabile, anche perché la stessa punta ha tutta l'intenzione di restare a Napoli per giocarsi le proprie chance. A riportarlo è Tuttosport.