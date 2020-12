Torino, caccia al centrocampista: Lobotka pista calda, occhio a Vecino e Touré

Torino a caccia di un centrocampista in vista dell'imminente mercato di gennaio. Come si legge sulle colonne di Tuttosport, l'ultima tentazione si chiama Abdoulaye Touré, 26 anni, francese di origini guineane, centrocampista del Nantes. Piace anche Stanislav Lobotka , riserva di lusso nel Napoli e che potrebbe accettare di giocare mezza stagione da titolare per non perdere la titolarità in Nazionale. Il Toro è pronto a chiederlo in prestito con diritto di riscatto. Con l'Inter potrebbe riaprirsi il discorso Matias Vecino, soprattutto se Cairo deciderà di inserire nel discorso Izzo che oltre all’Inter piace tantissimo alla Fiorentina