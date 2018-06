Torino, caccia al difensore: sondaggio per Juan Jesus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si comincia a scaldare l'asse tra la Roma e il Torino in ottica calciomercato. Il club di Urbano Cairo, infatti, avrebbe fatto un sondaggio per riportare in Piemonte Bruno Peres (su di lui c'è anche il Besiktas), autore delle sue migliori stagioni da calciatore con la maglia granata. A far compagnia al terzino destro potrebbe esserci anche il connazionale Juan Jesus, apprezzato da Walter Mazzarri. Lo riporta Il Messaggero.