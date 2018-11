Torino, caccia al difensore: suggestione Glik, idee Vicari e Pisacane

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino lavora per potenziare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri, puntando all'ingaggio di un difensore per gennaio. Tuttosport scrive che i granata seguono Kamil Glik, che tornerebbe così in granata dopo l'avventura al Monaco, passando per Francesco Vicari e Fabio Pisacane. Finora ci sono stati solo sondaggi con Spal e Cagliari, nei prossimi giorni potrebbero essere intavolate le trattative.