Torino, caccia al vice Sirigu: Paleari o Montipò i nomi caldi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Caccia al vice Sirigu per il Torino. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i granata stringono per arrivare a un secondo portiere di spessore. Il nome più caldo è quello di Alberto Paleari, 26 anni, del Cittadella, ma piace anche Lorenzo Montipò, 23enne estremo difensore del Benevento. Eccessiva la richiesta dell'Atalanta per Marco Sportiello, altro nome gradito.