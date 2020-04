Torino, caccia all'erede di Sirigu: Scuffet in pole, Paleari e Montipò le alternative

Come si legge sulle pagine di Tuttosport il Torino è alla ricerca di un portiere di un certo spessore in grado di sostituire Sirigu in caso di necessità oppure di prenderne il posto qualora l'ex PSG dovesse salutare i granata per andare a giocare le Coppe. Il primo obiettivo granata è Simone Scuffet, 23 anni in forza allo Spezia ma di proprietà dell'Udinese. Gli Aquilotti vantano un diritto di riscatto, Bava dovrà aspettare la fine della stagione per sapere con chi trattare. Gli altri due profili seguiti sono Alberto Paleari del Cittadella e Lorenzo Montipò del Benevento.