Torino, caccia all'esterno sinistro: i nomi, da Gibbs a Firpo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue la caccia all'esterno sinistro in casa Torino. Conferme sull'idea Kieran Gibbs, ventottenne di casa West Bromwich Albion, spiega oggi Tuttosport. In stand by la trattativa per il nome primario, Junior Firpo del Betis: il Toro offre il prestito con diritto di riscatto, il club di Siviglia vuole 10 milioni subito. Poi, tra le alternative, c'è anche Luca Antonelli del Milan. Il sogno resta, ma troppo caro visti i 20 milioni chiesti dal Genoa, l'uruguaiano Diego Laxalt.