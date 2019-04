Torino-Cagliari 0-0 all'intervallo. Più cartellini gialli che emozioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poche emozioni, gioco maschio fra Torino e Cagliari. 0-0 dopo i primi 45' con i portieri impegnati solamente nei primi minuti. O, meglio, è impegnato solo Cragno mentre Sirigu trova l'aiuto dei legni a evitare il peggio.

Granata orfani di Belotti, squalificato, e col solo Zaza di punta col supporto di Baselli e Berenguer. Il centravanti lotta ma fin qui non riesce mai a essere pericoloso. Ci provano semmai Baselli e Ansaldi con due conclusioni nei primi dieci minuti che trovano la pronta risposta del portiere sardo. Cagliari che si rende pericoloso soprattutto nelle ripartenze: Barella tesse il gioco, gli altri provano a finalizzare: Ionita dal limite trova la traversa dopo undici minuti mentre João Pedro calcia debolmente nei minuti di recupero.

Partita caratterizzata dai tanti cartellini gialli, come prevedibile dando un occhio alle statistiche delle due squadre. Dopo due minuti sono già ammoniti Barella e Rincon, poi è la volta di Faragò, Padoin e Berenguer. Deve uscire anzitempo De Silvestri per uno scontro aereo con Klavan nel quale ha la peggio. Lo stesso estone, pochi minuti prima si scontra con Izzo in area: l'arbitro lascia proseguire, nello sviluppo dell'azione il granata era stato spinto da Pellegrini. Da segnalare la presenza allo stadio di Antonio Conte.