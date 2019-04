© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza porta in vantaggio il Torino al 52'. L'attaccante lucano, assente non giustificato nella prima frazione di gara, si fa subito perdonare trovandosi pronto a centroarea su un traversone rasoterra di Izzo. La sua conclusione da due passi supera Cragno. Terzo gol in campionato, dopo le due reti segnate al Chievo all'andata e al ritorno.