© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pareggio del Cagliari con Leonardo Pavoletti: cross di Cigarini, Pavoletti come al solito di testa è implacabile. Ola Aina lo perde nella marcatura, il centravanti ringrazia e trova il nono centro su gioco aereo, 12° in assoluto in questo campionato. Gol inizialmente annullato per presunta posizione di fuorigioco del giocatore, ma il VAR smentisce la decisione iniziale di Irrati e il gol è convalidato: 1-1 al 78'.