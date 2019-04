Torino-Cagliari 1-1. Due gol e tre espulsi, Pavoletti risponde a Zaza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due gol, tre espulsi e tanto nervosismo in Torino-Cagliari. L'1-1 finale fa felici gli ospiti che recuperano la partita e mettono un mattoncino importante verso la salvezza, al contrario della squadra di Walter Mazzarri che nelle ultime cinque partite sulla carta alla portata ha vinto una sola volta.

LA CHANCE DI ZAZA -Granata orfani di Belotti, squalificato, e col solo Zaza di punta col supporto di Baselli e Berenguer. Cagliari che cambia molto in difesa: indisponibile Cacciatore, non ce la fa nemmeno Srna con Padoin che arretra a terzino destro. Al centro della difesa si rivede dopo quasi quattro mesi Klavan, che viene preferito a Romagna. Con Ceppitelli squalificato, Pisacane è l'altro centrale.

Il centravanti lotta ma fin qui non riesce mai a essere pericoloso. Ci provano semmai Baselli e Ansaldi con due conclusioni nei primi dieci minuti che trovano la pronta risposta del portiere sardo. Cagliari che si rende pericoloso soprattutto nelle ripartenze: Barella tesse il gioco, gli altri provano a finalizzare: Ionita dal limite trova la traversa dopo undici minuti mentre João Pedro calcia debolmente nei minuti di recupero.

VA DI MODA IL GIALLO - Partita caratterizzata dai tanti cartellini gialli, come prevedibile dando un occhio alle statistiche delle due squadre. Dopo due minuti sono già ammoniti Barella e Rincon, poi è la volta di Faragò, Padoin e Berenguer. De Silvestri, fresco di laurea in Economia Aziendale, deve abbandonare anzitempo per uno scontro aereo con Klavan nel quale ha la peggio. Lo stesso estone, pochi minuti prima si scontra con Izzo in area: l'arbitro lascia proseguire, nello sviluppo dell'azione il granata era stato spinto da Pellegrini.

GLI ATTACCANTI, NEL BENE E NEL MALE - Gli attaccanti, non pervenuti nel primo tempo sono protagonisti nel bene e nel male nella ripresa: Pavoletti dopo pochi minuti ha finalmente un cross da sfruttare e di testa mette i brividi a Sirigu. Ma è Zaza al 52' a prendersi la scena: sugli sviluppi di una punizione il centravanti è lasciato inspiegabilmente libero a centroarea e raccogliere un traversone basso di Izzo: 1-0 e terza rete in questo campionato per il lucano, fino a oggi solo a segno contro il ChievoVerona. Un gol che per le motivazioni in campo e per la differenza di valori dovrebbe mettere in discesa la partita del Torino. Non è così perché Zaza fa e disfa: al 74' manda a quel paese l'arbitro per un fallo fischiato e prende il cartellino rosso. Quasi subito dopo Pavoletti raccoglie un cross di Cigarini e supera di testa Sirigu: 1-1 dapprima annullato per fuorigioco e poi convalidato per l'intervento del VAR.

La partita diventa da quel momento un inno al gioco maschio e alle ingenuità: la commette Pellegrini che pareggia il computo degli espulsi all'82' per somma di ammonizioni. Nei minuti di recupero Barella stende Parigini e lascia i sardi in nove. Dalla punizione seguente Cragno salva il prezioso punto per il Cagliari, che sale a 37 e vede sempre più vicina la salvezza. Per il Torino una clamorosa occasione persa nella corsa all'Europa.