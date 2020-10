Torino-Cagliari è la sfida di Verdi: dal possibile scambio con Joao Pedro alla chance dal 1'

Il quotidiano Tuttosport si proietta alla prossima sfida del Torino contro il Cagliari e spiega come possa diventare a tutti gli effetti la partita di Simone Verdi. Nelle settimane di mercato i granata avevano provato ad inserire il cartellino dell'ex Napoli in uno scambio con la società sarda per arrivare a Joao Pedro. Secco il no di del Cagliari, che per il suo cartellino chiedeva solo e soltanto soldi. Adesso Giampaolo dovrebbe schierare Verdi titolare nel ruolo di trequartista dietro Belotti e Bonazzoli, con la speranza che possa finalmente diventare un protagonista assoluto del nuovo Torino.