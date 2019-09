© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"E' arrivato due anni fa, ho accettato di prenderlo in prestito con diritto. Terminata la stagione, il procuratore mi ha detto che poteva andare al Siviglia: io gli ho risposto che lo volevo tenere con noi". Così Urbano Cairo ha voluto rispondere alle accuse di Nicolas Nkoulou, che oggi ha parlato all'Equipe delle ultime tribolate settimane. Queste le parole del patron in conferenza stampa: "Io non sapevo di eventuali promesse con il ds, l'ho riscattato. Io ho ammesso di ascoltare le opportunità per l'estate successiva, ma devono essere opportunità che riteniamo adeguate. E io non vado a rafforzare le concorrenti. Il tema si risolve nelle sedi opportune, non attraverso interviste a L'Equipe. E sentire che non c'è con la testa in una partita fondamentale ci ha fatto molto male. Abbiamo spiegato cosa deve fare, è una cosa che sappiamo".