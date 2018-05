Torino, Cairo: "Acquisti estivi non hanno reso come avremmo voluto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Rai, il presidente del Torino Urbano Cairo s'è così espresso sulla stagione dei calciatori acquistati la scorsa estate: "Secondo me quest'anno il denaro l'abbiamo messo. Visti i nostri acquisti, abbiamo speso circa 45 milioni, non poco. E' mancato un inizio che pensavamo diverso, come lo immaginava anche Mihajlovic. Abbiamo buttato punti sia col serbo che con Mazzarri che però ha l'alibi di essere entrato in corsa. Gli investimenti li abbiamo fatti, anche se non hanno reso come avremmo voluto. La prossima estate avremo Mazzarri fin dall'inizio. Ha avuto sei mesi per valutare la rosa e comprendere come muoversi la prossima estate. Piccola rivoluzione per il nuovo Torino? Noi abbiamo bisogno di qualche innesto, vedendo anche con il mister quali sono le sue idee relativamente a chi può essere ceduto e chi invece è incedibile. Ripartiamo da Mazzarri e Belotti, ma non solo da loro".

