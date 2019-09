Torino, Cairo: "Affare Verdi definito in tre ore, poi finale un po' thrilling"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa al fianco di Simone Verdi, il presidente Urbano Cairo parla così dell'investimento fatto per il fantasista ex Bologna e Napoku: "L'anno scorso abbiamo fatto investimenti per 48 milioni incassandone poco più di 13, ora ne abbiamo spesi circa 38 già considerando completo l'acquisto di Verdi perché l'obbligo è facilmente raggiungibile e 23 di ricavi. Abbiamo uno sbilancio di circa 50 milioni. Volevamo potenziare la squadra mantenendo tutti i più forti. L'ho detto al 70esimo anniversario di Superga, avrei voluto tenere tutti acquistando qualcuno ogni anno come aveva fatto Ferruccio Novo con il Grande Torino. Mi sono regolato di conseguenza, ho venduto solo Ljajic e Niang, e per il resto ho tenuto tutti. L'obiettivo è fare un campionato di livello. La trattativa? Era tutto chiuso verso le 20, poi però siamo arrivati nell'ultima mezz'ora in cui non abbiamo temuto ma siamo arrivati con 180 secondi, un finale un po' thrilling (ride, ndr). Con Giuntoli ci siamo visti alle 15, nel giro di tre ore abbiamo definito. Il mister era molto contento e motivato, quindi siamo andati avanti. E' stato un finale mica male".