Torino, Cairo ammette: "C'è qualche rimpianto per l'Europa League"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato così l'ultima gara interna della formazione granata, vinta contro la Spal: “La partita è iniziata bene poi siamo andati in difficoltà quando è arrivato il gol di Grassi che ha sorpreso Sirigu con un bel tiro dalla distanza. Da quel momento abbiamo cercato di creare diverse occasioni ma non siamo riusciti a trovare il gol. Nel secondo tempo la squadra è stata ben messa in campo fin dall’inizio e la sfida ha preso un’altra piega, soprattutto con l’ingresso di Berenguer, che ha dato una scossa, disputando un’ottima partita. Tutta la squadra si è ritrovata nel modo giusto, ha fatto bene ed è riuscita ad ottenere un successo meritato. Era importante terminare l’ultima partita in casa davanti ai nostri tifosi con una vittoria. A questo punto abbiamo il rimpianto dell'Europa League, che non è poi così lontana ad una giornata dalla fine. Quello che conta comunque è aver disputato ottime prestazioni nel girone di ritorno con Mazzarri, che è stato in grado di prendere per mano la squadra nel modo migliore. Ci sono buone prospettive per fare bene, senza fare proclami: l'importante non è dire ma fare”.