Torino, Cairo: "Avevamo bisogno di un giocatore come Laxalt"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente del Torino Urbano Cairo, attraverso il sito ufficiale dei granata, ha voluto dare il suo personale benvenuto a Diego Laxalt, nuovo acquisto del Toro: "Per implementare e rafforzare ulteriormente il nostro reparto di esterni cercavamo un profilo come Diego Laxalt. Uno specialista del ruolo, intanto, capace di coniugare efficacemente entrambe le fasi di gioco. Un calciatore esperto ma al tempo stesso nel pieno della sua carriera, un rinforzo che già conoscesse le insidie della serie A e dunque fosse in grado di ambientarsi subito nel nostro campionato. Un’altra priorità assoluta, per noi, era aggiungere al nostro spogliatoio un elemento di spessore anche dal punto di vista umano e caratteriale. Chi conosce bene Laxalt ha speso solo giudizi lusinghieri su di lui, esaltandone la cultura del lavoro, la professionalità, l’ambizione. Per questi motivi, a nome di tutto il Torino Football Club, sono felice di accogliere Diego Laxalt con il più cordiale benvenuto. Buon lavoro e Sempre Forza Toro!”