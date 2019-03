Torino, Cairo: "Avevo previsto un Belotti in versione slot machine"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato così a Gazzetta.it in vista della sfida al Bologna ed elogiando Andrea Belotti, tornato protagonista con la doppietta al Frosinone: "Sabato torna a Torino Mihajlovic? Sarà un avversario molto difficile, col Cagliari ha vinto e si è ringalluzzito. Il mister avrà le sue motivazioni per fare bene e sono sicuro che verrà a Torino per fare una grande partita. Dobbiamo prenderla molto ma molto seriamente. Belotti? Posso dire di essere stato un buon profeta prima che ricominciasse a segnare dopo la vittoria contro l’Atalanta non si era ancora sbloccato, ma dissi che stava giocando bene sottolineando il suo strapotere fisico e non ponendo alcun dubbio sul fatto che prima o poi avrebbe ripreso a segnare. Dissi che dopo il primo gol sarebbe diventato una slot machine. E guardate cosa sta accadendo adesso".