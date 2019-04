Torino, Cairo: "Barella all'ammonizione ha reagito come Zaza ma nulla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha così parlato a Canale 5, in collegamento con gli studi di Tiki Taka, tornando sulle polemiche arbitrali dopo il lunch match pareggiato dai granata contro il Cagliari: "Non sono venuto qui per lamentarmi. L'arbitraggio di Irrati non mi è piaciuto, perché anche Barella, quando è stato ammonito, ha reagito come Zaza. Però è rimasto in campo... Perché? Se a ogni imprecazione o parola fuori posto ci fosse un cartellino, tutte le partite finirebbero dieci contro dieci, almeno".