Torino, Cairo: "Barreca mi ha stupito. Giusto puntare sui giovani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a margine della presentazione del Torneo Dossena. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: "Siamo reduci da questo sabato di passione, per pochissimo non abbiamo vinto una partita meritatissima allo Juventus Stadium, dove abbiamo giocato per metà partita in 10, credo ingiustamente. Negli altri anni all'ultimo minuto perdevamo, adesso all’ultimo abbiamo pareggiato, il prossimo anno all'ultimo vinceremo. Sta cambiando il vento. Chi mi ha stupito in stagione tra i giovani del Torino? Ho visto crescere Barreca oltre le previsioni: ha fatto cose eccelse, veniva dalla B, si è trovato improvvisamente titolare e ha fatto benissimo. Baselli è meno giovane ma si sta consacrando con un campionato splendido, come Zappacosta. Quando presi il Torino 12 anni fa, pensavo di acquistare giocatori affermati. Poi mi sono reso conto che il meglio l’avevano già dato. Ho capito che era giusto puntare sui giovani e Mihajlovic ha coraggio e capacità per continuare questa politica".