© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato a fine partita il successo ottenuto dai granata contro il Chievo: "Il Chievo è una squadra molto ben organizzata, poi però quando siamo riusciti a sbloccare la partita siamo andati giù alla grande. Credo sia il record assoluto di partite senza subire gol in uno stesso campionato e in più c’è quello di Sirigu. Oggi ha salvato lui sul tap-in di Djordjevic, ma davanti ha una difesa molto solida. Era una sfida difficile. Belotti? Lo dissi già la scorsa settimana: quando uno gioca bene e fisicamente sta bene prima poi il gol arriva. Ha tirato una bordata incredibile, bellissimo. Bene anche l’intesa con Zaza e il suo gol. Pensiamo ad una partita alla volta e andiamo avanti tutti compatti verso l’obiettivo. Ci sono ancora dodici partite. Abbiamo ottenuto vittorie importanti contro grandi squadre ma anche contro squadre più piccole e comunque temibili. Come ho detto prima, quello che conta è fare le cose passo a passo, mantenendo il focus sull’obiettivo". Lo riporta il sito ufficiale dei granata.