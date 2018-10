Torino, Cairo: "Belotti tornerà decisivo. Rispetto decisione Mancini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ai microfoni di Radio Uno affrontando anche l'argomento relativo al momento di Andrea Belotti, escluso da Mancini dalle convocazione dell'Italia: "Credo che Mancini stia facendo una selezione ad ampio raggio per vedere tutti e in questo caso ha scelto altri anziché Belotti. Lui deve pensare solo ad allenarsi bene con la squadra e ritornare più forte di prima, fare gol e mettere in difficoltà il ct. A volte doversi riconquistare un qualcosa che tu senti tua, può essere positivo. Io rispetto assolutamente le decisioni prese da Mancini e ci mancherebbe altro".