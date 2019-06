© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo non molla Armando Izzo e anzi rilancia. Secondo quanto riferito da Tuttosport, oltre a respingere le offerte dei club inglesi, nell'incontro di ieri a Milano il patron granata avrebbe posto le basi per il nuovo contratto del difensore campano. Sul tavolo, il prolungamento fino al 2024, ma anche un corposo adeguamento, portando Izzo ai livleli di Belotti: dagli 1,5 milioni netti all'anno attuali fino a 2 milioni abbondanti più bonus. Stipendio da top player, per un giocatore considerato tale dal Torino.