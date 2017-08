Torino, Cairo: "Burdisso non ha bisogno di presentazioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Nicolas Burdisso non ha bisogno di presentazioni, per lui parla una carriera che lo ha visto protagonista in più di 300 partite di serie A, dopo le 110 già disputate in Argentina con il Boca Juniors". Attraverso il sito ufficiale del Torino, Urbano Cairo ha presentato il nuovo acquisto dei granata: "Di assoluto rilievo pure il curriculum internazionale - con la Nazionale argentina e con le squadre di club - impreziosito da un palmares di livello avendo collezionato la bellezza di 18 titoli. Per completare la nostra difesa, che al talento di giovani emergenti abbina la qualità di elementi più rodati, cercavamo un giocatore che avesse determinate caratteristiche. Burdisso è un calciatore esperto e vincente che non ha smarrito virtù preziose come l’ambizione e l’umiltà. Oltre alle capacità tecniche porta al Toro carisma, carattere e quelle doti di personalità che lo hanno sempre contraddistinto. A nome di tutta la Società sono dunque felice di accoglierlo con grande cordialità. Benvenuto a Torino, e Sempre Forza Toro!".