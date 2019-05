© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, parla così ai microfoni di Sky a margine della conferenza stampa di addio ad Emiliano Moretti: "In passato bastavano i 60 punti che abbiamo fatto per andare in Europa League, quindi il rammarico c'è. Allo stesso tempo dobbiamo essere contenti per la nostra stagione, con l'affermazione di tanti giovani giocatori e con diverse vittorie importanti. Abbiamo un gruppo di ragazzi per bene, lo ha dimostrato anche la conferenza di oggi, ripartiremo al meglio".

C'è sempre la situazione di Petrachi a tenere banco: le sue dimissioni come verrebbero accolte?

"Non posso sapere cosa farà Petrachi nei prossimi giorni, mi sono già espresso al riguardo comunque".