Torino, Cairo: "Champions difficile. L'Atalanta viaggia spedita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport riporta alcune parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, rilasciata dal numero uno granata in un intervento telefonico durante la festa del Toro Club Saluzzo: "Vorrei portare tutti i tifosi in Champions League - ha detto Cairo -, ma quest'anno penso sia difficile, visto che siamo a tre punti dall'Atalanta che viaggia molto spedita". Il patron ha poi suonato la carica affermando che se i giocatori giocheranno come contro il Milan ci sarà la possibilità di giocarsela fino in fondo, ribadendo anche che quest'anno il Toro ha buttato al vento alcune occasioni, facendo comunque i complimenti alla squadra per la grinta messa in campo.