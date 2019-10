© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato il momento difficile dei granata: "Tolti i primi minuti, non si è visto il Torino che abbiamo visto ad esempio contro l'Atalanta. Per questo abbiamo deciso di portare la squadra in ritiro. I calciatori devono ritrovare molto rapidamente la voglia di fare bene. Mazzarri? L'unico a non essere in discussione. Abbiamo analizzato la partita col mister, oggi non ho visto la squadra che ho visto in altre occasioni. Il ritiro non è la soluzione dei problemi, ma un momento giusto per confrontarsi, riflettere e fare un esame di coscienza. Contro il Milan abbiamo fatto una buonissima vittoria, recuperando da uno svantaggio. Parliamo della stessa rosa, per cui oggi non posso vedere una partita così. Non voglio dare spiegazioni qui e ora. Giusto ci sia un confronto in ritiro per ripartire tutti uniti e compatti. Con l'unità si ottengono i risultati. E' giusto affrontare la situazione di petto in modo chiaro e onesto, bisogna ricompattarsi punto e basta. Verdi? Ho fiducia in lui, è un buonissimo giocatore. Sono fiducioso che farà un grande campionato. Il problema comunque non sono i singoli. Il derby con la Juve? Ci faremo un esame di coscienza per ripartire tutti uniti".