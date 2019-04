Arrivano attraverso La Gazzetta dello Sport le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino che ha commentato il momento della squadra. "Cairo spinge il Torino: 'Momento sì e che Belotti, a Parma è fondamentale'", si legge sulla rosea. Il patron granata ha poi aggiunto: "Mi sono già mosso per evitare il derby nel giorno dell'anniversario di Superga. La classifica ci infonde coraggio come il fatto che alcune delle squadre che ci sono davanti stiano facendo pochi punti, ma dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Abbiamo otto partite e saranno importantissime: dobbiamo pensare partita per partita, poi alla fine faremo i conti. Siamo noi che dobbiamo fare bene e prendere punti: il nostro dovere è continuare così, facendo bene".