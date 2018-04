Torino, Cairo: "Clausola Belotti? Vedremo. N'Koulou resta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Direi che abbiamo fatto due belle vittorie rotonde e la squadra ha ricominciato a ingranare come all'inizio. Quando un allenatore subentra ci possono essere dei momenti di stop, la squadra è unita, segue il mister, sono contento di questo momento. La clausola di Belotti? Non ci ho più pensato, ne abbiamo parlato due anni fa, però poi non ne abbiamo più parlato. Vale solo per l'estero, vedremo poi cosa fare ma non c'è alcun problema. Il riscatto di N'Koulou è automatico avendo fatto il numero di partite previste, quindi è già nostro e resterà. Adesso l'importante è terminare bene queste otto partite, alcune molto importanti come oggi, con il Milan, con il Napoli, di grande caratura, volte sono più difficili quelle più facili. Bisogna dare il massimo e vediamo dove arriveremo".