© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato della stagione dei granata, a margine della presentazione del calendario in edicola con “For men”, ai microfoni di Gazzetta.it: "Abbiamo detto tanto la settimana scorsa, adesso serve lavorare con impegno e concentrazione, come stiamo facendo, con un obiettivo solo. Ci sarà la sosta e tante partite impegnative. È un campionato dove siamo partiti benissimo e poi c'è stata un'alternanza di risultati che va cambiata, dobbiamo lavorare per questo, serve essere concentrati e compatti. La difesa? Non c'è stato nessun caso Nkoulou, oggi tutti sono a disposizione, non vedo problemi. La squadra ha una bella rosa, dobbiamo fare bene. Mercato di gennaio? Abbiamo ancora due mesi davanti, con sei o sette partite, conta concentrarsi per fare bene da qui a Natale e vedremo col mister, ragioneremo per fare le scelte migliori, vedremo come andranno queste partite. La rosa ad oggi è ampia, decideremo per il meglio".