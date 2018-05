Torino, Cairo conferma lo zoccolo duro: non solo Ljajic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino vuole ripartire da Adem Ljajic, ma non solo. Sirigu, N'Koulou, Iago Falque e Baselli rappresentano lo zoccolo duro - secondo Tuttosport - che il patron Cairo si è impegnato a confermare per dare a Mazzarri una squadra in grado di lottare per l'Europa nella prossima stagione.