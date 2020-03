Torino, Cairo: "D'accordo sul taglio stipendi. Normale che i calciatori rinuncino a qualcosa"

Cosa pensa, Urbano Cairo, del possibile taglio degli stipendi ai giocatori? Il presidente del Torino ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: “Sono d’accordo. Prima ancora di prendere la calcolatrice ai giocatori va chiesta un’analisi intelligente e lungimirante della situazione. Se il sistema va in crisi ne pagano le conseguenze anche loro. Fanno parte del mondo del calcio, è richiesto anche a loro un contributo per superare questo momento difficile. D’altra parte non si stanno allenando, non stanno giocando, in molti casi hanno lasciato l’Italia per tornare a casa loro, dalle proprie famiglie, è normale rinunciare a qualcosa”.