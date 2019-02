Torino, Cairo: "Dea battuta con le sue stesse armi. Felice per Millico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo, intervistato da Sky Sport, ha commentato così la vittoria odierna contro l'Atalanta: "Sono contento per l'aggressività e l'intensità che abbiamo mostrato oggi, oltre ai gol fatti e alle occasioni da rete avute. Abbiamo battuto l'Atalanta proprio con le sue stesse caratteristiche, sui suoi stessi binari, e questo mi ha fatto davvero piacere perché era una partita attesissima".

Sul potenziale ancora inespresso del Torino: "Quel che conta è che nelle ultime cinque partite non abbiamo mai preso gol, vincendo tre volte e mostrando grande compattezza. Sono convinto però che si possa fare ancora meglio. Avere del potenziale inespresso è sicuramente positivo".

Su Belotti: "È sempre un combattente indomito, ma ogni volta gli mettono addosso tre giocatori e non è facile. Lui non solo ha una grande forza fisica, ma anche grandi qualità tecniche. Oggi mi sono piaciuti lui, così come Meité, Izzo, Baselli e tutti gli altri...".

Su Sirigu: "È imbattuto da cinque partite, ma mi ha detto che ancora non ha superato il suo record di Parigi. Abbiamo quindi ancora tanto da fare per raggiungerlo".

Sull'esordio di Millico: "Mi ha fatto piacere, oggi ha potuto assaggiare l'atmosfera della Serie A e sono felice per lui. Per noi avere dei giovani della Primavera che esordiscono in prima squadra è molto importante, un fattore d'orgoglio".

Sulla seconda squadra: "Stiamo valutando già dallo scorso anno questa ipotesi, vedremo. Ci stiamo pensando, si tratterà di capire anche a livello di Federazione se si andrà avanti o meno con questo progetto. Ho sentito pareri contrastanti. A me sembrano una cosa buona, non so perché ci sia stato questo rallentamento".