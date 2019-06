Torino, Cairo: "Decreto crescita? Porta campioni ma occhio all'equità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato delle possibili novità sul calcio italiano con il decreto crescita che porterebbe potenziali vantaggi per le aziende calcistiche. "Il decreto crescita per il calciomercato? E' una questione che dovrebbe servire ad attrarre un certo tipo di campioni per l'Italia, da questo punto di vista potrebbe aumentare attrattività e competitività del nostro pallone anche se poi c'è un tema di equità rispetto a giocatori che giocano in Italia adesso", ha detto a Tutti Convocati su Radio 24.