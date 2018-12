© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Torino Channel: "A Milano abbiamo fatto un'ottima gara, sfiorando anche la vittoria. Sarebbe bello ripetere quel tipo di prestazione con la Juventus, con quel furore agonistico che è importante avere in gare come il derby. Il mister sta preparando la sfida al meglio, ci aspettiamo di vedere un bel Toro compatto con con la voglia di fare bene. La Juventus è un avversario molto impegnativo, non hai mai perso in campionato ma noi vogliamo giocarcela al meglio".