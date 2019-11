Torino, Cairo: "Discorsi avviati col Parma per un nostro giocatore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato da Parma a margine del premio 'Sport e Civiltà'. Questi alcuni passaggi del pensiero del numero 1 granata riportata da La Gazzetta dello Sport: "Io in passato vicino all'ingresso nel Milan vista l'amicizia con Berlusconi? No, non è accaduto e aggiungo che sono particolarmente lieto di aver preso il Toro, che rappresenta un club davvero speciale, per la storia che ha e i sentimenti che evoca. Edera verso il Parma? I rapporti con la società emiliana sono cordiale e frequenti. Esista già un discorso per una eventuale trattativa che non riguarderebbe però Edera ma un altro giocatore del Torino. Gennaio è lontano e perciò non c'è alcuna fretta di affrontare discorsi di mercato. Toro in Europa? Io non voglio guardare lontano, né mi pongo traguardi che non siano quello di fare bene la prossima partita. Spero che i giocatori abbiano la stessa filosofia: nessun proclama, testa bassa e concentrati gara dopo gara".