© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha così parlato a DAZN prima del derby contro la Juventus: "Tra poco si scende in campo, penso che i due giorni i ritiro siano stati utili, sia per riflettere che anche per comodità e per poter fare colloqui rapidamente. Ora va disputata una partita all'altezza del derby. Non ho voluto parlare direttamente alla squadra, i contatti dovevano essere tra giocatori e mister, che è in grado di tenere in pugno la squadra. Il mio intervento non era fondamentale. I tifosi del Toro sono sempre vicini alla squadra, il dodicesimo uomo in campo. Mi aspetto un popolo granata in grande spinta e appoggio".