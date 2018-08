Torino, Cairo: "Felici di Iago Falque, è un giocatore straordinario"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Urbano Cairo, patron del Torino, ha parlato quest'oggi a Radio 24 su tanti argomenti di interesse del mondo granata. In primis la posizione della società sul talento serbo Adem Ljajic, molto ambito sul mercato: "Io Adem l'ho acquistato due anni fa, a me piace moltissimo, rappresenta quel calcio bello da vedere, divertente e piacevole, se c'è uno a cui piace Ljajic sono proprio io che l'ho acquistato. Si tratta solo di capire se anche lui, visto che la squadra si è molto potenziata e abbiamo tenuto tutti, accetta di restare nel gruppo senza pretendere un posto fisso. Si può giocare dall'inizio, 20 minuti o anche non giocare. Si può essere decisivi in modi diversi, ma è importante non avere musi lunghi. Dipende molto da lui e dalle sue aspettative. Se dovesse partire, è solo perché non vogliamo giocatori scontenti. In spogliatoio serve concordia".

Zaza: "Simone è stato un grande colpo e non ha ancora giocato un minuto e non sto a citare Belotti, Iago e tutti gli altri. Abbiamo tanti giocatori forti".

Inter: "A San Siro si è vista una partita a due facce. Primo tempo brutto, in cui il Toro non mi è piaciuto e non è piaciuto neanche a Mazzarri; poi è cambiato, con i tre davanti e molto più aggressivo, a quel punto l'Inter non è riuscita più a far partire la giocata ed è arrivato il pareggio, abbiamo sfiorato anche il terzo gol. Questo è il Toro che mi piacerebbe vedere sempre".

Obiettivo stagionale: "Preferisco non fare dichiarazioni di obiettivi o altro, avendo fatto una campagna acquisti importante si ha l'obiettivo di fare bene, ma dichiararlo non porta neanche bene e la superstizione nel calcio è importante. Abbiamo speso 64 milioni incassandone 12, non è poco. Abbiamo fatto un inizio dedicato alla difesa, poi abbiamo chiuso con Soriano e Zaza".

Iago Falque: "È con noi da due anni, ha fatto 12 gol e 12 assist, è un ragazzo di spogliatoio, perbene, siamo felicissimi di lui, con Mazzarri ha fatto un ulteriore passo avanti, l'ha impostato più centralmente e gli ha insegnato delle cose che vedo in campo, per me è un giocatore straordinario che ha davanti a sé un potenziale inespresso e ci farà vedere belle cose. Quanto a Izzo, è un grande acquisto perché è un giocatore da Torino, ha una carica, una voglia di far bene, è un `tremendista´ della prima ora. La parata di Sirigu su Perisic? Ho fatto bene a non pensare neanche un secondo a privarmi di Sirigu e, anzi, a rinnovargli il contratto".

VAR: "Ne sono un grande sostenitore, anche se come tutte le cose come sempre vanno messe a punto. Ci deve essere forse una regola ancora più chiara ed evidente di quando uno deve andare al Var oppure no, quella è un'area grigia in cui possono esserci degli errori e non serve più. Non ho voluto commentare la settimana scorsa gli episodi con la Roma, ci ha pensato Mazzarri. Ho preferito lasciar tranquilli gli arbitri".

Cristiano Ronaldo: "Sicuramente c'è l'interesse verso di lui e verso la Juve, ma tanti altri hanno investito come Roma e Inter, noi siamo al secondo posto come sbilanciamento acquisti/cessioni. Ciò che conta è investire molto sui vivai e sui centri di formazione per i giovani, come in Belgio e in Francia, può diventare un volano fondamentale per far funzionare la Nazionale. E se la Nazionale funziona tutto il resto se ne avvantaggia".

Data di inizio: "Il campionato al via il 18 agosto? Accade in Francia, Inghilterra, dove si parte anche prima, non la vedo così male. Credo sia un modo per uniformarsi agli altri Paesi, anche perché c'è la Nazionale e se uno parte prima sta meglio prima e ha dei vantaggi. È giusto uniformarsi a quello che fanno gli altri".