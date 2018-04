Torino, Cairo: "Fiducia in Mazzarri. Ljajic? Grande risorsa se gioca così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato dopo la vittoria della squadra granata sul Crotone: "Stiamo andando bene, questa è la strada giusta. Dopo un cambio in panchina è normale che ci sia un periodo di assestamento, in cui magari parti bene e poi hai difficoltà, basti guardare cosa sta succedendo all’Udinese. Ho grande fiducia nella squadra e nell’allenatore, continuiamo così anche se domenica con l’Inter sarà difficile. Il Toro per ora è promosso, ma prepariamoci per la grande verifica con l’Inter. Ljajic? Se gioca così e si sacrifica anche fase difensiva diventa una grande risorsa. Belotti? Sta tornando quello dell’anno scorso", le parole riportate da La Gazzetta dello Sport.