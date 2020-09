Torino, Cairo: "Giampaolo non mi chiede il regista, vediamo cosa riusciremo a fare"

vedi letture

A margine del "Festival dello Sport", il presidente del Torino Urbano Cairo ha analizzato il mercato: "Ci siamo mossi velocemente. In un mercato dove nessuno si è mosso molto, credo che siamo fra le squadre che hanno fatto di più dal punto di vista degli investimenti. Investimenti importanti con Linetty, Rodriguez, Vojvoda poi anche Murru. Si parla del regista. Per la verità, parlando con Giampaolo, non mi dice che è questa la sua necessità primaria. I tifosi a volte pensano diversamente ma se Giampaolo mi chiede qualcosa non è il regista in questo momento ma qualcos'altro".

Il difensore centrale?

"Neanche quello. Vediamo cosa riusciremo a fare".