Torino, Cairo: "Ho tenuto Belotti per una promessa fatta ai tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ho tenuto Belotti per una promessa fatta ai tifosi". Parla Urbano Cairo, presidente del Torino intervistato da Le Fonti TV: "Nel 2017 fissammo la clausola a 100 milioni per l'estero: nessuno è arrivato con quella cifra. Dall'Italia sì, ma con valori molto più bassi, circa la metà. Io mi ero impegnato coi tifosi a venderlo solo per 100 milioni e sono contento di averlo tenuto".