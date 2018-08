Torino, Cairo: "Iago Falque non si tocca. Offerte per Niang e Ljajic"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine dell'inaugurazione del 6° Memorial Mamma Cairo. Queste alcune battute riportate da La Gazzetta dello Sport: "A che punto è il Toro? A un buon punto, ha una buonissima rosa. Alcuni giocatori presi nell’ultima settimana sono ancora in una fase in cui devono immagazzinare minuti nelle gambe, non sono al top della condizione. Ma abbiamo una rosa importante. Questo Toro mi piace: sono arrivati tanti nuovi giocatori con grandi potenzialità e sono rimasti tutti i vecchi. Praticamente non ne abbiamo venduto nessuno, a parte alcune cessioni da fare perché i singoli hanno chiesto di andare a giocare, come Obi, Acquah, Valdifiori e Barreca. Ci siamo rinforzati. Ora è importante che il campo dimostri e confermi che quanto sto dicendo è la verità. Il destino di Niang e Ljajic? Quando hai giocatori importanti non è mai un problema, anche se loro non sono mai felici di essere in una rosa in cui hanno meno spazio. Ci sono richieste, il mercato è ancora aperto. Ho detto che Iago è un nostro pilastro, ma nelle prossime ore ragioneremo sugli altri e vedremo cosa succederà".