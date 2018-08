Torino, Cairo: "Iago Falque resta, l'ho detto in tutte le lingue"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il presidente del Torino Urbano Cairo per commentare il 2-2 in rimonta con l'Inter: “Primo tempo non buono, eravamo troppo bassi, ma nella ripresa abbiamo fatto una gara di sostanza. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiarla e potevamo anche ribaltarla. È stata una campagna acquisti importanti, abbiamo tenuto tutti e acquistato giocatori in difesa, centrocampo, investimenti complessivamente importanti. Stiamo facendo vedere delle belle cose, è stata una bella partita. Belotti ha fatto un gran bel gol e ha dimostrato di saper lottare su ogni pallone. Complessivamente abbiamo fatto molto bene”.

Iago Falque resta? “Ho già smentito più volte, l'ho detto in tutte le lingue. Per noi è una colonna e non ci pensiamo a cederlo. Abbiamo tanti attaccanti e credo sia un vantaggio per l’allenatore. Avere così tanti giocatori così buoni penso che sia una buonissima cosa. Vediamo se ci saranno opportunità per qualcuno che chiederà di andare a giocare, ma io sono disposto a tenere tutti i giocatori. Se vedremo Iago Falque, Zaza e Belotti insieme? Sceglie l’allenatore, qualunque cosa deciderà sarà ottimo. Il Torino di oggi nel secondo tempo mi ha fatto piacere, ha reagito bene a una partita iniziata malissimo. Non è mai facile essere sotto 2-0 con l’Inter, abbiamo fatto un buon secondo tempo e ovviamente questo mi fa felice. Per rifondare servono le risorse economiche, credo che ci sia l’opportunità di fare bene. In Italia tutti amano il calcio, dobbiamo riuscire a mettere le cose a posto”.